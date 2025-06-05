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Дети отравились в поезде из Екатеринбурга в Анапу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Несколько детей, следовавших из Екатеринбурга в Анапу на отдых, были сняты с поезда из-за симптомов отравления. Сейчас их состояние стабильное, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Источник: РИА "Новости"

По данным департамента, дети, находившиеся в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Сопровождавшие педиатры выявили у них признаки кишечной инфекции легкой формы.

«Восемь ребят были сняты с поезда и по эпидемиологическим показаниям госпитализированы в стационар на территории Воронежской области. Всем детям оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, предположительно, причиной отравления стала еда, взятая пассажирами из дома, так как у остальных детей признаков инфекции не нашли: они продолжили путь в Анапу.

«Представители Минздрава Свердловской области находятся в постоянном контакте с медиками в поезде. После прибытия в Анапу дети из этого вагона на несколько дней будут размещены в изоляторе лагеря “Жемчужина” в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — отметили в департаменте.

Дети из других вагонов будут отдыхать без ограничений. Все родители высказали пожелания продолжить отдых. После выписки детей доставят в лагерь силами оператора-перевозчика.