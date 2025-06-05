Дети отравились в поезде из Екатеринбурга в Анапу

«Представители Минздрава Свердловской области находятся в постоянном контакте с медиками в поезде. После прибытия в Анапу дети из этого вагона на несколько дней будут размещены в изоляторе лагеря “Жемчужина” в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — отметили в департаменте.