Российская ПВО уничтожила 30 украинских дронов за ночь

До этого силы противовоздушной обороны ликвидировали 29 украинских дронов над тремя российскими регионами за два часа. Об этом 4 июня сообщили в Министерстве обороны. Уточнялось, что в Белгородской области сбили 15 беспилотников, Ростовской — 11, Воронежской — три.