Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО уничтожила 30 украинских дронов за ночь

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны ликвидировали 30 украинских беспилотников. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны ликвидировали 30 украинских беспилотников. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в Минобороны РФ.

— Уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 — над территорией Ростовской области, 11 — над территорией Республики Крым, два — над территорией Белгородской области, по одному — над территориями Московского региона и Курской области, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.

До этого силы противовоздушной обороны ликвидировали 29 украинских дронов над тремя российскими регионами за два часа. Об этом 4 июня сообщили в Министерстве обороны. Уточнялось, что в Белгородской области сбили 15 беспилотников, Ростовской — 11, Воронежской — три.

Также Вооруженные силы Украины обстреляли свиноводческий комплекс «Хоромное» в Климовском районе Брянской области.