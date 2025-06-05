Российская ПВО уничтожила 30 украинских дронов за ночь

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны ликвидировали 30 украинских беспилотников. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в Минобороны РФ.
— Уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 — над территорией Ростовской области, 11 — над территорией Республики Крым, два — над территорией Белгородской области, по одному — над территориями Московского региона и Курской области, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.
До этого силы противовоздушной обороны ликвидировали 29 украинских дронов над тремя российскими регионами за два часа. Об этом 4 июня сообщили в Министерстве обороны. Уточнялось, что в Белгородской области сбили 15 беспилотников, Ростовской — 11, Воронежской — три.
Также Вооруженные силы Украины обстреляли свиноводческий комплекс «Хоромное» в Климовском районе Брянской области.