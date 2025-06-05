Критическая ситуация сложилась в Херсонской области после обстрела энергетического объекта. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, в результате атаки на подстанцию «Новотроицкое», произошедшей в 23:10 по московскому времени, без электроснабжения остались 192 населенных пункта.
По данным главы региона, перебои с электричеством и водоснабжением затронули более 120 тысяч жителей семи муниципальных округов. Наиболее серьезные повреждения инфраструктуры зафиксированы в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Великолепетихском округах, частично пострадали Горностаевский, Верхнерогачинский и Нижнесерогозский муниципалитеты.
Сальдо подчеркнул, что все социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Губернатор заверил, что ситуация находится под постоянным контролем.
Как отмечается в сообщении, повреждение подстанции стало прямым следствием целенаправленного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре. Специалисты столкнулись с дополнительными сложностями — проведение ремонтных работ в ночное время невозможно из-за постоянной угрозы атак беспилотников. В приоритете остается безопасность ремонтных бригад.
«Подача электроэнергии будет восстановлена при первой возможности», — пообещал глава региона.
3 июня глава региона также сообщал, что более 220 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения и воды в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетическим объектам. Результатом обстрела украинской армии стало аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ «Джанкой — Мелитополь». В итоге без света и воды остались жители девяти муниципальных округов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что рекордные по своей массовости и жестокости атаки украинских войск по гражданским целям в России стали прямым следствием поддержки со стороны Евросоюза.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что украинская армия продолжает попытки атаковать объекты гражданской инфраструктуры. В свою очередь Россия, осознавая сущность киевского режима, усиливает меры безопасности для защиты своих территорий.