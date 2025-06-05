120 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества и водоснабжения: подробности

3 июня глава региона также сообщал, что более 220 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения и воды в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетическим объектам. Результатом обстрела украинской армии стало аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ «Джанкой — Мелитополь». В итоге без света и воды остались жители девяти муниципальных округов.