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Украина запустила по России несколько десятков БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 5 июня уничтожили 30 украинских беспилотников, атаковавших регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За ночь на 5 июня сбито три десятка БПЛА ВСУ.

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 5 июня уничтожили 30 украинских беспилотников, атаковавших регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию атакуют БПЛА Украины, детали происходящего: онлайн-трансляция.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении Минобороны в telegram-канале ведомства. Над территорией Ростовской области сбили 15 БПЛА, 11 — над территорией Республики Крым, два — над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Московского региона и Курской области.

Ранее сообщалось, что в десяти регионах страны введен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой БПЛА. Потенциальная опасность была отмечена в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, а также в Херсонской и Запорожской областях.