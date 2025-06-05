Украина запустила по России несколько десятков БПЛА

Ранее сообщалось, что в десяти регионах страны введен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой БПЛА. Потенциальная опасность была отмечена в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, а также в Херсонской и Запорожской областях.