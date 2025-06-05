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Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских беспилотников

ПВО ликвидировали 30 дронов ВСУ над пятью регионами России ночью 5 июня.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны России за ночь 5 июня уничтожили 30 украинских дронов. Об этом сообщили Минобороны РФ.

Так, 15 вражеских БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 — над Крымским полуостровом, два — в Белгородской области. И еще по одному в Курской и Московской областях.

Накануне в российском оборонном ведомстве рассказали, что регионы РФ подверглись атакам дронов ВСУ вечером 4 июня. Так, в период с 22:00 до 00:00 ликвидировано 29 БПЛА. Большая часть украинских дронов самолетного типа уничтожена над Белгородской областью. Кроме того, атакам подверглись территории Ростовской и Воронежской областей.

А 3 июня «Херсоноблэнерго» предупредило об аварийном отключении электричества у тысяч абонентов в регионе. Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский, Великолепетихский и другие округа обесточены ввиду налета БПЛА ВСУ.