В Ангарске разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода

В Ангарске полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, авария произошла около двух часов ночи 5 июня 2025 на улице Иркутской.
— По предварительной информации, неустановленный водитель наехал на мужчину, находившегося около проезжей части. После случившегося автомобилист скрылся, пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас проводится проверка, полиция выяснят все обстоятельства случившегося. Очевидцы сообщили, что кроссовер мог быть темного цвета.