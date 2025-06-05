Силы ПВО России за ночь сбили 30 украинских беспилотников

По данным ведомства, из общего числа сбитых дронов 15 были ликвидированы над Ростовской областью, 11 — над Крымом. Также два беспилотника были уничтожены в Белгородской области, и по одному — в Московской и Курской областях.
Важно отметить, что благодаря грамотной работе расчётов ПВО удалось предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность жителей регионов.
Ночью 5 июня ВСУ также атаковали Херсонскую область. Из-за ударов по подстанции без света остались более 120 тысяч жителей региона. В это же время украинские войска нанесли удар по Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе ранения получила одна женщина.