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Силы ПВО России за ночь сбили 30 украинских беспилотников

В минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных с Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, из общего числа сбитых дронов 15 были ликвидированы над Ростовской областью, 11 — над Крымом. Также два беспилотника были уничтожены в Белгородской области, и по одному — в Московской и Курской областях.

Важно отметить, что благодаря грамотной работе расчётов ПВО удалось предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность жителей регионов.

Ночью 5 июня ВСУ также атаковали Херсонскую область. Из-за ударов по подстанции без света остались более 120 тысяч жителей региона. В это же время украинские войска нанесли удар по Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе ранения получила одна женщина.