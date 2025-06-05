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Омича приговорили к шести годам лишения свободы за оправдание терроризма

Он размещал положительные комментарии в соцсети.

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Источник: Комсомольская правда

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Омска. Он признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма, совершенных с использованием интернета. Уголовное дело расследовалось по материалам УФСБ России по Омской области.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Руснак, на своей личной странице в соцсети омич разместил комментарии и видео, оправдывающие деятельность боевиков запрещенной на территории РФ международной террористической организации.

Суд назначил омичу наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и на 2 года запретил ему размещать материалы в интернете. Приговор не вступил в законную силу.