Вскрылись новые подробности о теракте на аэродроме под Иркутском

Обнародованы новые подробности о личности Артема Тимофеева, который может быть причастен к теракту на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня. Он регистрировал бизнес по транспортным перевозкам на Украине, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Тимофеев открыл ООО в Краматорске 10 лет назад. Ранее стало известно, что данного гражданина объявили в розыск. Он уроженец Донецка.
Позже выяснилось, что Тимофеев имеет российскую прописку в городе Миасс Челябинской области. В этой квартире сейчас живет его бабушка. Когда к ней пришли, она не открыла дверь. Но потом вышла на улицу и рассказала, что не знает, где находится ее внук.
Также она сообщила, что ей известно о начатом следствии. Однако подробностями она не владеет. Некоторое время Тимофеев проживал в Челябинске на съемной квартире. В последний раз его видели там за неделю до теракта.
В первый день июня киевский режим предпринял попытку одновременного массированного удара при помощи дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. В последних трех регионах атаки удалось пресечь, в первых двух военные самолеты получили повреждения. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, воздушные суда подлежат восстановлению.