Вскрылись новые подробности о теракте на аэродроме под Иркутском

Позже выяснилось, что Тимофеев имеет российскую прописку в городе Миасс Челябинской области. В этой квартире сейчас живет его бабушка. Когда к ней пришли, она не открыла дверь. Но потом вышла на улицу и рассказала, что не знает, где находится ее внук.