СК: экипаж загоревшегося судна «Айсберг» доставили в южнокорейский Пусан

Команда рыболовецкого судна «Айсберг», на котором ранее вспыхнул пожар после выхода в Японское море, доставлена в южнокорейский город Пусан, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«Предварительно, моряки доставлены до места», — сказал представитель подразделения федерального ведомства, которого цитирует РИА Новости.
Собеседник уточнил, что, согласно предварительным данным, судно продолжает гореть.
Напомним, рыболовецкое судно «Айсберг» вышло в Японское море с порта Зарубино в Приморском крае и направилось в Южную Корею. Пожар на шхуне вспыхнул в 250 морских милях к югу от Владивостока.
На борту судна находилось 17 человек. Все они были спасены. По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку.