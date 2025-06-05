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СК: экипаж загоревшегося судна «Айсберг» доставили в южнокорейский Пусан

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что «Айсберг» ещё горит.

Источник: Аргументы и факты

Команда рыболовецкого судна «Айсберг», на котором ранее вспыхнул пожар после выхода в Японское море, доставлена в южнокорейский город Пусан, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Предварительно, моряки доставлены до места», — сказал представитель подразделения федерального ведомства, которого цитирует РИА Новости.

Собеседник уточнил, что, согласно предварительным данным, судно продолжает гореть.

Напомним, рыболовецкое судно «Айсберг» вышло в Японское море с порта Зарубино в Приморском крае и направилось в Южную Корею. Пожар на шхуне вспыхнул в 250 морских милях к югу от Владивостока.

На борту судна находилось 17 человек. Все они были спасены. По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку.