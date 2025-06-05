Звезду фильма «Москва слезам не верит» Веру Алентову госпитализировали в Москве

История трех девушек, приехавших покорять столицу, вышла на экраны 11 февраля 1980 года. Владимир Меньшов изначально и не прочил такой судьбы своему фильму «Москва слезам не верит». Подбор артистов был непростым. В итоге эксцентричную охотницу на статусных женихов сыграла Ирина Муравьева, скромную домашнюю Антонину на экране воплотила Раиса Рязанова. Екатерину, сильную девушку, которая после жестокого обмана смогла достичь успеха и найти свое счастье, сыграла Вера Алентова.