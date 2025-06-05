Балицкий: пожилая женщина пострадала в результате атаки ВСУ в Мелитополе

Пожилая женщина пострадала в результате атаки ВСУ в Мелитополе. В настоящее время она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По словам главы региона, горожанка 1948 года рождения получила множественные осколочные ранения лица стеклом, когда осколки дрона разбили окна ее квартиры.
«Женщина доставлена в мелитопольскую областную больницу со множественными осколочными ранениями лица стеклом, ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет», — написал Балицкий.
Учитывая, что угроза повторных ударов сохраняется, губернатор призвал граждан быть бдительными и не стоять вблизи окон.
Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь 5 июня силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников в пяти российских регионах. 15 дронов противника уничтожено в небе над Ростовской областью.
3 июня «Херсоноблэнерго» предупредило об аварийном отключении электричества у тысяч абонентов в регионе. Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский, Великолепетихский и другие округа обесточены ввиду налета БПЛА ВСУ.