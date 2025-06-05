Сообщается, что, несмотря на позиционирование себя как независимой структуры, деятельность совета полностью соответствует приоритетам правительства Великобритании, подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством страны. Ведомство подчеркнуло, что под видом образовательных и культурных инициатив, включая просветительские мероприятия и курсы английского языка, организация фактически продвигает долгосрочные британские интересы в сфере образования, культуры и молодежной политики.