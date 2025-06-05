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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Британского совета в РФ

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Британского совета (The British Council). Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Британского совета (The British Council). Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что, несмотря на позиционирование себя как независимой структуры, деятельность совета полностью соответствует приоритетам правительства Великобритании, подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством страны. Ведомство подчеркнуло, что под видом образовательных и культурных инициатив, включая просветительские мероприятия и курсы английского языка, организация фактически продвигает долгосрочные британские интересы в сфере образования, культуры и молодежной политики.

Кроме того, одной из целей организации названо «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности». Ведомство отметило, что в сотрудничестве с другими нежелательными организациями The British Council проводит программу «культурного взаимодействия», направленную на консолидацию антироссийского прибалтийского сообщества.

— Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности международной организации The British Council нежелательной в Российской Федерации, — передает сайт ведомства.

Ранее ведомство также признало нежелательной организацию Amnesty International*, в которой готовили русофобские проекты, оплаченные пособниками киевского режима.

*Организация признана нежелательной на территории России.