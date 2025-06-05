В Усть-Уде 5-летний мальчик попал под колеса водовоза

Пятилетний ребенок попал под колеса водовоза в поселке Усть-Уда. Произошло все 4 июня в частном секторе на улице Коммунаров. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, водитель грузовика «ЗИЛ» отъезжал от дома, когда неожиданно мальчик выбежал из ограды.