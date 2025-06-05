В Усть-Уде 5-летний мальчик попал под колеса водовоза

Пятилетний ребенок попал под колеса водовоза в поселке Усть-Уда. Произошло все 4 июня в частном секторе на улице Коммунаров. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, водитель грузовика «ЗИЛ» отъезжал от дома, когда неожиданно мальчик выбежал из ограды.
— В аварии ребенок получил травмы, сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Усть-Удинского района поставила на контроль ход и результаты проверки. Родителей просят внимательнее следить за детьми, а также напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода.