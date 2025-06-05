Карта бомбоубежищ Омска появится на «Госуслугах»

«По поручению Правительства мы провели полную инвентаризацию защитных сооружений, которых у нас в стране чуть больше 50 тысяч, и результаты получили не сказать, чтобы прямо отрицательные. Могу сказать, что сооружения в наличии, они существуют. Их готовность за минувшие пять лет снизилась на три процента, однако это во многом стало результатом более глубокой и всесторонней проверки», — отметил в интервью изданию замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.