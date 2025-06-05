Карта бомбоубежищ Омска появится на «Госуслугах» до конца 2025 года. Такой механизм МЧС разрабатывает совместно с Минцифры. Об этом сообщает «Парламентская газета». Омичи смогут узнать ближайшее укрытие через личный кабинет.
В рамках нового сервиса пользователи смогут узнать расположение ближайшего укрытия через личный кабинет на портале. Специальная вкладка покажет, к какому убежищу приписан гражданин, а также укажет маршрут и инструкции о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
«По поручению Правительства мы провели полную инвентаризацию защитных сооружений, которых у нас в стране чуть больше 50 тысяч, и результаты получили не сказать, чтобы прямо отрицательные. Могу сказать, что сооружения в наличии, они существуют. Их готовность за минувшие пять лет снизилась на три процента, однако это во многом стало результатом более глубокой и всесторонней проверки», — отметил в интервью изданию замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.
Тестирование системы уже успешно проведено в приграничных регионах, включая Курскую и Белгородскую области. По информации МЧС, внедрение сервиса по всей стране завершится до конца 2025 года.
Ранее мы писали, что после вспышки на омской ТЭЦ-5 округу засыпало пеплом и копотью.