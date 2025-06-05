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В Иланском первоклассница погибла под колесами иномарки

Вечером 4 июня в Иланском произошла ужасная трагедия, в результате которой семилетняя девочка, учащаяся первого класса, потеряла жизнь под колесами автомобиля.

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Вечером 4 июня в Иланском произошла ужасная трагедия, в результате которой семилетняя девочка, учащаяся первого класса, потеряла жизнь под колесами автомобиля.

Инцидент случился на улице Декабристов, когда девочка неожиданно выбежала на проезжую часть. К сожалению, водитель иномарки марки «Ниссан» не успел заметить ребенка из-за плотного потока движущихся автомобилей.

Несмотря на все усилия, которые были предприняты для оказания помощи, девочка скончалась на месте происшествия от полученных травм. Этот случай стал тяжелым ударом для местного сообщества и вызвал широкий резонанс среди жителей.

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и предотвратить подобные трагедии в будущем.

Ранее рассказывали, что в Канске в результате ДТП погиб 20-летний пассажир «Тойоты».