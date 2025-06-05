МЧС ликвидировало крупный пожар на полигоне ТБО в Верхней Пышме

Тление происходило на площади 900 квадратных метров, а разрозненные очаги горения наблюдались на площади 50 «квадратов». В тушении пожара были задействованы семь самосвалов, пять бульдозеров, один фронтальный погрузчик и 20 человек собственника объекта, которые помогали ограничить распространение огня. Специалисты засыпали очаги возгорания для прекращения доступа кислорода. На территорию также завезли 3,3 тысячи тонн грунта.
«На текущий момент происходит тление на площади 150 “квадратов”. Продолжается проливка тлеющих участков. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет», — рассказали в МЧС.
Кроме того, из-за пожара на полигоне ТБО специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. В результате выяснилось, что все показатели находятся в пределах гигиенических нормативов, превышений загрязняющих веществ обнаружено не было.