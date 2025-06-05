МЧС ликвидировало крупный пожар на полигоне ТБО в Верхней Пышме

Тление происходило на площади 900 квадратных метров, а разрозненные очаги горения наблюдались на площади 50 «квадратов». В тушении пожара были задействованы семь самосвалов, пять бульдозеров, один фронтальный погрузчик и 20 человек собственника объекта, которые помогали ограничить распространение огня. Специалисты засыпали очаги возгорания для прекращения доступа кислорода. На территорию также завезли 3,3 тысячи тонн грунта.