Грузовик Mercedes с древесными листами горел в Самарской области на трассе Р-229

Это случилось ночью 5 июня на участке дороги около Волжского района губернии. Помощь врачей никому не потребовалась. Подробностями происшествия поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сведения об инциденте поступили в четверг в 2:39. На 34-м километре трассы Р-229 (под поселком Семеновка) загорелся грузовик Mercedes с древесно-стружечными листами.
Машину тушили специалисты 158-й пожарно-спасательной части. Также работали правоохранители и медики. Никто не пострадал. А до этого в Сергиевском районе сгорела «десятка».
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