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Получивший жуткие ожоги житель Уфы скончался в больнице

Житель Уфы, который получил при пожаре ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног на 60% тела и отравление продуктами горения, сегодня утром скончался в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

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Источник: Башинформ

Напомним, при пожаре в жилом доме в Уфе спасли 8 человек. Возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажки по улице Орджоникидзе. Сотрудникам МЧС России удалось проникнуть в квартиру и ликвидировать горение на 5 «квадратах» в помещении зала.