Сотрудники ФСБ разоблачили деятельность враждебного британского фонда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила факты распространения преподавателями высших учебных заведений в четырех российских регионах литературы и методических материалов, направленных на продвижение ценностей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в рамках сотрудничества с представителями британского фонда, деятельность которого признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ведомстве уточнили, что была пресечена разведывательно-подрывная деятельность британской организации Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд», деятельность которой признана нежелательной в РФ летом 2021 года).
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий были выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих российских вузов, осуществлявшие взаимодействие с английской стороной в ущерб безопасности Российской Федерации. Достоверно установлено, что работники высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по указанию функционеров иностранной неправительственной организации занимались распространением в вузах литературы и учебных пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-идеологию, отмечается в сообщении.
Параллельно с этим британская НПО посредством созданной сети контактов осуществляла сбор информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в контексте проведения специальной военной операции на Украине, добавили в ЦОС.
15 гражданам Российской Федерации были вынесены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих предпосылки для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 Уголовного кодекса РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и ч.1 ст. 284.1 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ). ФСБ совместно с органами прокуратуры внесли в адрес одного из высших учебных заведений представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности государства.
Преподаватель одного из вузов привлечена к административной ответственности в соответствии со ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ).
В ФСБ подчеркнули, что представители британской стороны традиционно рассматривают работников научной сферы в качестве перспективной целевой группы для оказания влияния, прежде всего, в силу их непосредственного контакта с молодежью и возможности транслировать определенные взгляды, формируя новое поколение российских граждан в соответствии с интересами Лондона. Ведомство обратилось к россиянам с призывом воздержаться от участия в деятельности указанных иностранных организаций и напомнило об административной и уголовной ответственности за подобное участие.
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*Деятельность организации признана нежелательной в РФ.