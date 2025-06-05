Сотрудники ФСБ разоблачили деятельность враждебного британского фонда

15 гражданам Российской Федерации были вынесены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих предпосылки для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 Уголовного кодекса РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и ч.1 ст. 284.1 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ). ФСБ совместно с органами прокуратуры внесли в адрес одного из высших учебных заведений представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности государства.