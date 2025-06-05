Начальника ОЭБ полиции Невьянска оставили под стражей

Ленинский районный суд Екатеринбурга 8 мая 2025 года избрал в отношении Храмкова меру пресечения в виде заключения под стражу. После апелляционных жалоб, в которых адвокаты обвиняемого просили для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, суд оставил решение в силе. Начальник ОЭБ и ПК невьянской полиции останется под стражей по 5 июля 2025 года, сообщили в Свердловском областном суде.