Начальника ОЭБ полиции Невьянска оставили под стражей

Свердловский областной суд счел законной избранную меру пресечения в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Невьянский» Алексея Храмкова. Напомним, полицейский обвиняется в «получении должностным лицом взятки за совершение бездействия в пользу взяткодателя группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
Ленинский районный суд Екатеринбурга 8 мая 2025 года избрал в отношении Храмкова меру пресечения в виде заключения под стражу. После апелляционных жалоб, в которых адвокаты обвиняемого просили для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, суд оставил решение в силе. Начальник ОЭБ и ПК невьянской полиции останется под стражей по 5 июля 2025 года, сообщили в Свердловском областном суде.