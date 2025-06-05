Пермский фонд помощи животным выплатил хозяйке погибшего той-терьера компенсацию за перенесенные страдания

При подписании договора о передаче домашнего животного, женщине пообещали, что вернут любимца после того, как его состояние стабилизируется. Но вскоре ей перестали приходить отчеты о самочувствии пса, а просьбы вернуть или хотя бы увидеть собаку сотрудники благотворительной организации игнорировали. Только после обращения в полицию хозяйке сообщили, что той-терьер скончался.