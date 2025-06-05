Пермский фонд помощи животным выплатил хозяйке погибшего той-терьера компенсацию за перенесенные страдания

Жительница краевой столицы передала волонтерам собаку для организации лечения. У самой хозяйки не было денежных средств и времени, чтобы оказать надлежащую помощь питомцу. У той-терьера по кличке «Тайсон» был зафиксирован перелом позвоночника после стычки с более крупной собакой.
При подписании договора о передаче домашнего животного, женщине пообещали, что вернут любимца после того, как его состояние стабилизируется. Но вскоре ей перестали приходить отчеты о самочувствии пса, а просьбы вернуть или хотя бы увидеть собаку сотрудники благотворительной организации игнорировали. Только после обращения в полицию хозяйке сообщили, что той-терьер скончался.
Пермячка обратилась в суд с требованием к благотворительной организации компенсировать ей моральные страдания от того, что длительное время она не знала о судьбе четвероногого друга, а также не смогла попрощаться с ним после его гибели.
Основываясь на предоставленных доказательствах, суд встал на сторону истицы. Фонд помощи животным обязали выплатить гражданке 8 тысяч рублей в качестве возмещения понесенных ею переживаний за питомца.
Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП по Пермскому краю. Представителей организации-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, отдельно разъяснив негативные последствия неуплаты присужденной суммы взыскателю. В целях обеспечения погашения долга судебный пристав наложил арест на счета благотворительного фонда. Денежные средства своевременно поступили на депозитный счет ведомства, а затем были переведены взыскательнице.