Под Глуском 29-летний мотоциклист налетел на лося и погиб

«От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в милиции Могилёвщины. Там призвали водителей проявлять повышенное внимание и осторожность вне зависимости от того, каким транспортом вы управляете. Кроме того, в УВД подчеркнули: «Соблюдайте скоростной режим, а при движении в тёмное время суток помните о возможном появлении диких животных на дороге».