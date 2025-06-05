«От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в милиции Могилёвщины. Там призвали водителей проявлять повышенное внимание и осторожность вне зависимости от того, каким транспортом вы управляете. Кроме того, в УВД подчеркнули: «Соблюдайте скоростной режим, а при движении в тёмное время суток помните о возможном появлении диких животных на дороге».
Под Глуском 29-летний мотоциклист налетел на лося и погиб
В УВД Могилёвского облисполкома сообщили о смертельной аварии, которая произошла накануне вечером в Глусском районе. Так, 29-летний парень на мотоцикле Suzuki налетел на лося, после чего тут же погиб. Трагедия произошла около 21:15. на 48-ом километре трассы «Бобруйск — Глуск — Любань — Гулевичи».