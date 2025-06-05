Студент из Таджикистана попался в Перми с фальшивыми правами

В ходе патрулирования в Пермском округе на территории Кондратово сотрудники полка ДПС остановили автомобиль «Лада Веста», сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю. При проверке документов житель ближнего зарубежья предъявил права с признаками подделки: на водительском удостоверении не обнаружилось микрошрифта и голограммы.