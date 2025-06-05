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Студент из Таджикистана попался в Перми с фальшивыми правами

В ходе патрулирования в Пермском округе на территории Кондратово сотрудники полка ДПС остановили автомобиль «Лада Веста», сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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В ходе патрулирования в Пермском округе на территории Кондратово сотрудники полка ДПС остановили автомобиль «Лада Веста», сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю. При проверке документов житель ближнего зарубежья предъявил права с признаками подделки: на водительском удостоверении не обнаружилось микрошрифта и голограммы.

Гражданин пояснил, что документ купил через Интернет во время пребывания на родине. Экспертиза подтвердила, что права — фальшивка. На территории России использование такого документа карается как уголовное преступление. Уголовное дело уже передано в суд.