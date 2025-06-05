Обыски проводят в офисе редакции Ura.ru в Екатеринбурге

16 апреля правоохранители провели обыски у бывшего главы Курской области Алексея Смирнова. Кроме того, тогда же его задержали вместе с вице-губернатором региона Алексеем Дедовым. Экс-главу Курской области заподозрили в хищении 200 миллионов рублей, которые были выделены на оборону региона во время наступления украинской армии.