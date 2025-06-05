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Бизнес в Краматорске: У возможно причастного к атаке дронов в Иркутской области нашли связи с Украиной

Возможно причастный к атаке дронов в Иркутской области имел бизнес на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Возможно причастный к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области Артем Тимофеев ранее регистрировал бизнес на территории Украины. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным реестра, десять лет назад Тимофеев зарегистрировал в Краматорске компанию в организационно-правовой форме ООО. Предприятие было связано с деятельностью в сфере транспортных перевозок и торговли.

Прежде бабушка Тимофеева сообщила РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении внука. По её словам, в настоящее время ведётся следствие, но семья не получала никаких официальных данных.

Напомним, в Москве назвали безрассудную атаку киевского режима на аэродромы РФ террористическим актом. При этом в Кремле отметили, что это было сделано с целью сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин заявил в разговоре с лидером США Дональдом Трампом, что будет вынужден ответить на атаку Киева по российским аэродромам.