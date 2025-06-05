В Казани на станции «Козья слобода» произошло задымление

В Казани было замечено сильное задымление на станции метро «Козья слобода». Об этом сообщили очевидцы.
Как выяснилось, причиной инцидента стал скачок напряжения. Ситуацию прокомментировали в МУП «Метроэлектротранс».
«На станции “Козья Слобода” произошло задымление соединительной муфты на высоковольтном кабеле из-за скачка напряжения на внешних сетях. В связи с этим было подано питание от резервного источника, а также включена система вентиляции», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники метрополитена самостоятельно ликвидировали задымление, без привлечения пожарных служб. Никто не пострадал.