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В Казани на станции «Козья слобода» произошло задымление

Причиной стал скачок напряжения.

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В Казани было замечено сильное задымление на станции метро «Козья слобода». Об этом сообщили очевидцы.

Как выяснилось, причиной инцидента стал скачок напряжения. Ситуацию прокомментировали в МУП «Метроэлектротранс».

«На станции “Козья Слобода” произошло задымление соединительной муфты на высоковольтном кабеле из-за скачка напряжения на внешних сетях. В связи с этим было подано питание от резервного источника, а также включена система вентиляции», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники метрополитена самостоятельно ликвидировали задымление, без привлечения пожарных служб. Никто не пострадал.