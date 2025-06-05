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Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде

Ехавшие в поезде из Екатеринбурга в Анапу дети заболели кишечной инфекцией.

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Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Восемь детей из Екатеринбурга, которые направлялись на отдых в Анапу, отравились в поезде, их госпитализировали в больницу в Воронежской области, сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«Дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Педиатры девятой городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома.

«Питание во всем составе организовано централизованно из вагона-ресторана, и у остальных детей признаков инфекции нет. Восемь ребят были сняты с поезда и по эпидемиологическим показаниям госпитализированы в стационар на территории Воронежской области. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют», — уточняют в департаменте.

Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжили движение в Анапу, после прибытия их на несколько дней разместят в изоляторе лагеря «Жемчужина России» в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, добавили власти.