Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде

«Питание во всем составе организовано централизованно из вагона-ресторана, и у остальных детей признаков инфекции нет. Восемь ребят были сняты с поезда и по эпидемиологическим показаниям госпитализированы в стационар на территории Воронежской области. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют», — уточняют в департаменте.