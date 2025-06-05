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В уральской редакции URA.RU проходят обыски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Обыски проходят в уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

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«Следователи нагрянули с обыском в офис информагентства URA.RU», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что следственные действия могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией «Альянс врачей»*, которая была признана НКО-иноагентом в марте 2021 года.

URA.RU — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.