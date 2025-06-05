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В Ростовской области при атаке беспилотников был поврежден ТВ-ретранслятор

В Миллерово Ростовской области из-за падения обломков беспилотников был поврежден ТВ-ретранслятор.

Источник: Аргументы и факты

В городе Миллерово Ростовской области из-за падения обломков беспилотников был поврежден ТВ-ретранслятор, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, силы и средства ПВО отражают воздушную атаку беспилотников в Миллеровском районе.

По уточненной информации, в хуторе Сулин повреждены семь автомобилей. Также были повреждены строения на двух подворьях по улице Дачная.

Обломки дронов обнаружены в Миллерово на улице им. Маршала Ефимова. Место оцеплено, для обезвреживания обломков выехала саперная группа.

Кроме того, в Миллерово была повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Была нарушена трансляция.

Среди людей никто не пострадал.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 30 беспилотников ВСУ.