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Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 119

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области выросло до 119, сообщил РИА Новости представитель экстренные служб.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 07:00 четверга, при подрыве моста в Брянской области пострадали 126 человек, семеро из них погибли», — сказал собеседник агентства.

В экстренных службах добавили, что среди пострадавших пять детей.

Теракты в Брянской и Курской областях

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов.

Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. Как отметил в среду глава ведомства Александр Бастрыкин, за подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.