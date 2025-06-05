Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 119

«По состоянию на 07:00 четверга, при подрыве моста в Брянской области пострадали 126 человек, семеро из них погибли», — сказал собеседник агентства.
В экстренных службах добавили, что среди пострадавших пять детей.
Теракты в Брянской и Курской областях
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. Как отметил в среду глава ведомства Александр Бастрыкин, за подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.