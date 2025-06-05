На Урале задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Полицейский в Екатеринбурге, директор фирмы и двое его сыновей задержаны и на данный момент уже арестованы по делу о организации незаконной миграции, им вменяют легализацию около 2 тысяч иностранцев, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
«Организатором преступной группы выступил 62-летний житель Екатеринбурга, являющийся директором коммерческой организации. В число соучастников он вовлек своих сыновей, а также 35-летнего инспектора подразделения по вопросам миграции отдела полиции № 14», — говорится в сообщении.
Бизнесмен и сыновья подыскивали иностранцев, желающих узаконить свое пребывание в России, заключали с ними фиктивные трудовые договоры и сразу оформляли им бессрочный неоплачиваемый отпуск. Входивший в преступную группу полицейский фиктивно ставил на учет иностранных граждан по месту пребывания, уточняют в СК.
На основании трудовых договоров патенты на работу у приезжих не аннулировались, кроме того, они регистрировались по месту нахождения объектов недвижимости, собственником которых является предполагаемый организатор преступной группы.
«Большинство нелегалов фиктивно регистрировалось в отдельно расположенном трехэтажном здании в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где проживали несколько десятков иностранцев со своими семьями. По версии следствия, отец и двое его сыновей ежемесячно “легализовывали” по несколько десятков человек, от каждого из них получали от 4 до 10 тысяч рублей», — рассказали в СК.
В пресс-службе подчеркивают, что через преступную схему прошли порядка двух тысяч приезжих. Задержанным предъявили обвинения в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и превышении должностных полномочий, суд заключил их под стражу.
«По итогам назначенной начальником ГУ МВД области Александром Мешковым служебной проверки последует ряд принципиальных мер реагирования в соответствии с действующим законодательством нашей страны — как в отношении подозреваемых, так и в отношении непосредственных руководителей за откровенные просчеты в воспитании личного состава по антикоррупционной составляющей», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Горелых добавил, что у предполагаемого лидера преступной группы в столице Урала обнаружено несколько квартир, ранее он уже попадал в поле зрения силовиков. Данная операция стала итогом полугодовой разработки сотрудников полиции при поддержке ФСБ и Росгвардии.