На Урале задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

«Большинство нелегалов фиктивно регистрировалось в отдельно расположенном трехэтажном здании в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где проживали несколько десятков иностранцев со своими семьями. По версии следствия, отец и двое его сыновей ежемесячно “легализовывали” по несколько десятков человек, от каждого из них получали от 4 до 10 тысяч рублей», — рассказали в СК.