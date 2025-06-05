СК займется лишением гражданства семей топтавших флаг в Обнинске школьников

По словам Калугина, мигранты получили российские паспорта недавно. На данный момент семьи находятся не на территории России. Как уточнил министр, если не лишить их гражданства, они могут без каких-либо проблем вновь вернуться в страну, только уже в другой регион. В связи с этим для Следственного комитета (СК) важно завершить все юридические процедуры.