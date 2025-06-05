СК займется лишением гражданства семей топтавших флаг в Обнинске школьников

Семьи школьников, топтавших флаг в Обнинске, лишат гражданства России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра внутренней политики Калужской области Олега Калугина.
В начале мая этого года двое подростков растоптали флаг с георгиевской лентой, размещенный на одном из домов. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
По словам Калугина, мигранты получили российские паспорта недавно. На данный момент семьи находятся не на территории России. Как уточнил министр, если не лишить их гражданства, они могут без каких-либо проблем вновь вернуться в страну, только уже в другой регион. В связи с этим для Следственного комитета (СК) важно завершить все юридические процедуры.
«Сегодня они уехали, а завтра приехали. Наш губернатор по этому поводу совершенно четко высказался — прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета», — сообщил он.
Днем ранее, 4 июня, в Калужской области задержали молодого человека за сожжение российского паспорта на видео. Россиянин утверждает, что «поджег просроченный загранпаспорт» просто «по глупости».