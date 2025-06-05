Комиссия проверит депутата Пензину после утечки номера журналиста

Федеральная комиссия одной известной партии инициировала проверку в отношении депутата краевого заксобрания Елены Пензиной, которая опубликовала личный номер журналиста Дмитрия Мамаева в социальных сетях.
Как сообщает краевое отделение партии, в редакцию Ngs24, где работает Мамаев, уже были направлены справки по данному инциденту. В партии уточнили, что федеральная комиссия может передать дело на рассмотрение региональной комиссии по этике. В настоящее время изучаются обстоятельства происшествия для определения необходимых мер реагирования, которые могут варьироваться от выговора до замечания.
Представители партии подчеркнули, что они заинтересованы в налаживании конструктивного диалога со всеми СМИ. «Мы настоятельно призываем всех членов партии, включая депутатов, соблюдать принципы информационной открытости, корректности и уважения, а также следовать нормам федерального законодательства о СМИ и защите персональных данных», — цитирует пресс-служба краевого отделения.
Инцидент произошел после того, как Пензина опубликовала номер журналиста в комментариях под постом о предложении возродить в России СМЕРШ — органов военной контрразведки СССР во время Великой Отечественной войны. Ранее Мамаев обращался к депутату с уточняющими вопросами. После публикации номера ему начали поступать сообщения и уведомления в мессенджерах о попытках регистрации на различных сайтах, а также угрожающее сообщение: «Дима Мамаев, жди, скоро СМЕРШ придет к тебе!».