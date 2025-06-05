Комиссия проверит депутата Пензину после утечки номера журналиста

Инцидент произошел после того, как Пензина опубликовала номер журналиста в комментариях под постом о предложении возродить в России СМЕРШ — органов военной контрразведки СССР во время Великой Отечественной войны. Ранее Мамаев обращался к депутату с уточняющими вопросами. После публикации номера ему начали поступать сообщения и уведомления в мессенджерах о попытках регистрации на различных сайтах, а также угрожающее сообщение: «Дима Мамаев, жди, скоро СМЕРШ придет к тебе!».