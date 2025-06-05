15-летний башкирский подросток получил ожоги 80% тела в загоревшейся изнутри «семерке» и умер на следующий день

Вчера, 4 июня, в деревне Бишевлярово Салаватского района Башкирии произошел несчастный случай, унесший жизнь подростка. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, двое несовершеннолетних (13 и 15 лет) получили тяжелые ожоги, находясь внутри ВАЗ-2107.
— Пожарная охрана не вызывалась, — отмечают в экстренной службе.
Пострадавших доставили в реанимацию. Старший подросток с ожогами 80% тела был введен в искусственную кому, но сегодня утром его, к сожалению, не стало. Второй пострадавший с ожогами 50% тела остается в тяжелом состоянии, врачи продолжают борьбу за его жизнь.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания и все обстоятельства трагедии.
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