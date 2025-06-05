15-летний башкирский подросток получил ожоги 80% тела в загоревшейся изнутри «семерке» и умер на следующий день

Пострадавших доставили в реанимацию. Старший подросток с ожогами 80% тела был введен в искусственную кому, но сегодня утром его, к сожалению, не стало. Второй пострадавший с ожогами 50% тела остается в тяжелом состоянии, врачи продолжают борьбу за его жизнь.