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Дроны ВСУ дважды атаковали машину со съемочной группой «Звезды» в Алешках

Украинские дроны дважды атаковали машину со съемочной группой телеканала «Звезда» в Алешках Херсонской области. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе телеканала.

Украинские дроны дважды атаковали машину со съемочной группой телеканала «Звезда» в Алешках Херсонской области. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе телеканала.

По данным «Звезды», автомобиль, по которому ударили вражеские беспилотники, сгорел. В результате атаки пострадал сопровождающий группы.

Телеканал отмечает, что беспилотники ежедневно наносят удары по гражданским объектам, включая жилые районы, медицинские учреждения и транспортные артерии.

В результате атак поселок оказался разрушен, улицы опустели. Несмотря на повреждения, больница продолжает работу, хотя в здании не осталось целых окон. Также сообщается о регулярных атаках на автомобили скорой помощи, передает телеканал.

24 марта при обстреле в ЛНР погибли трое российских журналистов — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также скончались еще трое гражданских. После этого российские политики обратились в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО с требованием прояснить ситуацию. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».