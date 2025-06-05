Дроны ВСУ дважды атаковали машину со съемочной группой «Звезды» в Алешках

24 марта при обстреле в ЛНР погибли трое российских журналистов — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также скончались еще трое гражданских. После этого российские политики обратились в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО с требованием прояснить ситуацию. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».