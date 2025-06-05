В давке на стадионе погибли более десятка человек

В давке на крикетном стадионе в Индии погибли 11 человек и 47 получили ранения. Болельщики праздновали победу команды «Ройял Челленджерс Бангалор» в индийской премьер-лиге над «Пенджаб Кингз» на стадионе «Чиннасвами» в Бангалоре.
По меньшей мере 11 человек погибли в давке возле крикетного поля в Бангалоре, где болельщики праздновали первую победу команды Royal Challengers Bengaluru в индийской премьер-лиге (IPL), сообщили власти.
Тысячи людей, некоторые из которых размахивали красным флагом хозяев поля, выстроились вдоль улиц вокруг стадиона «Чиннасвами», когда вечером команда прибыла на автобусе, показали телеканалы, а некоторые забрались на деревья и стену стадиона, чтобы лучше видеть.
Команда раздала бесплатные пропуска на мероприятие через свой веб-сайт, но также предупредила, что их количество будет ограничено, пишет The Guardian.
Во время празднования несколько человек без пропусков попытались прорваться через ворота, и между периметром и главной ареной возникли дополнительные проблемы, сообщила полиция.
По меньшей мере 11 человек погибли и 47 получили ранения в результате инцидента, сообщил журналистам главный министр штата Карнатака Сиддарамайя.
«Никто не ожидал такого скопления людей. Стадион вмещает всего 35 000 человек, но на него пришло от 200 000 до 300 000 человек», — сказал он.
«Во время празднования этого печального события не должно было произойти. Мы опечалены этим. Пришедшие болельщики превзошли все наши ожидания», — сообщил чиновник.
Один из полицейских отнес раненого зрителя в машину скорой помощи, в то время как люди собрались вокруг другого, который, казалось, лежал на земле без сознания, рассказывает The Guardian.
Митхун Сингх, инженер-программист из толпы, заявил, что полиция начала избивать людей палками у одних ворот, что привело к еще большему хаосу.
Насир Ахмед, политический секретарь главного министра штата Карнатака, сообщил телекомпании NDTV, что толпа стала неуправляемой, и власти не смогли принять надлежащие меры.
Во вторник бангалорцы праздновали победу над «Пенджаб Кингз» в финальном матче турнира T20 в рамках 18-го тура IPL, самой богатой крикетной лиги в мире.
В январе по меньшей мере 30 человек погибли, когда десятки тысяч индусов бросились купаться в священной реке во время фестиваля Маха Кумбха Мела, крупнейшего религиозного собрания в мире, напоминает The Guardian.