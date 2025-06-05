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«Газель» превратилась в груду металла в массовом ДТП с автобусом на Кубани

В Кропоткине произошло массовое ДТП с участием автобуса, большегруза и «Газели».

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Источник: соцсети

Утром 5 июня в Кропоткине произошло ДТП с участием междугороднего автобуса «Неоплан», грузового автомобиля «Вольво» и «Газели». Массовую аварию спровоцировал водитель «Газели».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла на перекрестке, когда 21-летний водитель «Газели» не уступил дорогу автобусу, следовавшему по маршруту Севастополь — Махачкала.

От удара «Газель» отбросило в грузовой автомобиль «Вольво». К счастью, никто из трех пассажиров автобуса, а также водители всех транспортных средств не пострадали.

На момент публикации движение на перекрестке частично перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые регулируют движение. Все обстоятельства аварии устанавливаются.