«Газель» превратилась в груду металла в массовом ДТП с автобусом на Кубани

Утром 5 июня в Кропоткине произошло ДТП с участием междугороднего автобуса «Неоплан», грузового автомобиля «Вольво» и «Газели». Массовую аварию спровоцировал водитель «Газели».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла на перекрестке, когда 21-летний водитель «Газели» не уступил дорогу автобусу, следовавшему по маршруту Севастополь — Махачкала.
От удара «Газель» отбросило в грузовой автомобиль «Вольво». К счастью, никто из трех пассажиров автобуса, а также водители всех транспортных средств не пострадали.
На момент публикации движение на перекрестке частично перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые регулируют движение. Все обстоятельства аварии устанавливаются.