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ДТП с сорванной крышей автомобиля в Ленобласти оказалось смертельным

Авария произошла 4 июня.

ДТП с сорванной крышей автомобиля на КАД в Ленобласти оказалось смертельным, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 4 июня около в 21:54 на 51-м километре внешнего кольца во Всеволожском районе. Согласно предварительной версии, автомобиль Volkswagen ехал от Октябрьской набережной к автодороге «Кола». Произошло столкновение с грузовым автомобилем «ФАФ» с полуприцепом, то стоял в пробке у съезда на «Колу».

На кадрах с места аварии видно, что легковой автомобиль после наполовину «зашел» под большегруз. Крышу оторвало частично. Погиб водитель Volkswagen. В полиции уточняют его личность.