ДТП с сорванной крышей автомобиля в Ленобласти оказалось смертельным

Авария произошла 4 июня около в 21:54 на 51-м километре внешнего кольца во Всеволожском районе. Согласно предварительной версии, автомобиль Volkswagen ехал от Октябрьской набережной к автодороге «Кола». Произошло столкновение с грузовым автомобилем «ФАФ» с полуприцепом, то стоял в пробке у съезда на «Колу».