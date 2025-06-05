Омич за жестокое убийство знакомой получил 9 лет колонии

Преступление было совершено 21 августа 2023 года. Согласно материалам дела, осужденный в ходе ссоры на почве ревности, возникшей после совместного распития спиртного, жестоко избил знакомую. Он нанес ей множество ударов по голове, лицу и ногам. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице спустя несколько дней.