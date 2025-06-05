Омич за жестокое убийство знакомой получил 9 лет колонии

Омичу не удалось обжаловать приговор за жестокое убийство женщины на почве ревности. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора в отношении 42-летнего изверга. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима.
Преступление было совершено 21 августа 2023 года. Согласно материалам дела, осужденный в ходе ссоры на почве ревности, возникшей после совместного распития спиртного, жестоко избил знакомую. Он нанес ей множество ударов по голове, лицу и ногам. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице спустя несколько дней.
Мужчина отрицал свою вину и попытался обжаловать приговор в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила решение Октябрьского районного суда без изменений, подтвердив справедливость вынесенного наказания. Приговор вступил в законную силу.
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