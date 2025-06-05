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Полиция в Екатеринбурге задержала двух сотрудников Ura.ru

В Екатеринбурге были задержаны два сотрудника издания Ura.ru, среди которых оказался редактор Денис Аллаяров. Об этом стало известно в четверг, 5 июня.

В Екатеринбурге были задержаны два сотрудника издания Ura.ru, среди которых оказался редактор Денис Аллаяров. Об этом стало известно в четверг, 5 июня.

— Перед началом обысков в редакции Ura.ru задержаны двое ее сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, — заявили в правоохранительных органах в беседе с ТАСС.

По информации Telegram-канала Shot, вторым задержанным мог стать Сергей Бодров, писавший материалы по криминальной теме. Его последняя публикация была выпущена 4 июня вечером. В ней он рассказывал об обысках в отделении полиции Екатеринбурга.

Также стали известны возможные причины обыска в редакции.