Полиция в Екатеринбурге задержала двух сотрудников Ura.ru

В Екатеринбурге были задержаны два сотрудника издания Ura.ru, среди которых оказался редактор Денис Аллаяров. Об этом стало известно в четверг, 5 июня.
— Перед началом обысков в редакции Ura.ru задержаны двое ее сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, — заявили в правоохранительных органах в беседе с ТАСС.
По информации Telegram-канала Shot, вторым задержанным мог стать Сергей Бодров, писавший материалы по криминальной теме. Его последняя публикация была выпущена 4 июня вечером. В ней он рассказывал об обысках в отделении полиции Екатеринбурга.
Также стали известны возможные причины обыска в редакции.