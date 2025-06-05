Стали известны возможные причины обысков в редакции Ura.ru

Отмечается, что, предварительно, поводом для интереса со стороны правоохранителей стали показания бывшего полицейского, задержанного в марте 2025 года. Он мог рассказать о контактах с представителями СМИ. Силовиков заинтересовали материалы, публиковавшиеся в Telegram-канале «Погоны и галстуки». Следователи пытаются установить, каким образом журналисты получали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, передает Baza.