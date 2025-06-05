Стали известны возможные причины обысков в редакции Ura.ru

Обыски в редакции Ura.ru, по предварительным данным, связаны с деятельностью журналистов и их взаимодействием с источниками информации. Об этом сообщили в российских СМИ.
Отмечается, что, предварительно, поводом для интереса со стороны правоохранителей стали показания бывшего полицейского, задержанного в марте 2025 года. Он мог рассказать о контактах с представителями СМИ. Силовиков заинтересовали материалы, публиковавшиеся в Telegram-канале «Погоны и галстуки». Следователи пытаются установить, каким образом журналисты получали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, передает Baza.
Кроме того, собеседник РИА Новости предположил, что следственные действия могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году со стороны НКО «Альянс врачей»*, признанной иноагентом в 2021 году.
Об инциденте стало известно в утром в четверг, 5 июня: в офисе информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. По словам представителей правоохранительных органов, следственные действия проводятся сотрудниками в главном офисе редакции, однако подробности происходящего пока не раскрываются.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.