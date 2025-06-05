Областная прокуратура потребовала от «Медцентра» вернуть Самаре 4 помещения

Площадь объектов составляет порядка 430 «квадратов». Их пытаются изъять через Арбитраж.
Помещения находятся на улицах Молодогвардейской, 36 (80,8 квадратных метров), Гагарина, 55, литера 3 (94,5), Ташкентской, 162а (105,2) и Минской, 39 (149,4). Компания «Медцентр» арендовала их с 2021-го по 2022-й. В 2023—2024-м выкупила.
По данным из открытых источников, организацию зарегистрировали 19 апреля 2019 года. Основной вид деятельности — общая врачебная практика. Находится в поселке Управленческий на Красногвардейской, 2.
Прокуратура региона требует вернуть помещения городу и запретить фирме регистрационные действия.
А в апреле департамент управления имуществом через суд пытался признать недействительным договор об аренде с компанией на объекты на 693 «квадрата» в здании на пересечении Самарской, 61 и Ленинградской, 76−78, пишет «Волга Ньюс».
Ранее писали, что жительницу Сызрани обвиняли в мошенничестве при продаже недвижимости.
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