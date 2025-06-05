Уголовное дело возбудили после гибели пятерых детей в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту гибели несовершеннолетних после пожара в частном доме в поселке Жымпиты полицией возбуждено уголовное дело.
«Предварительной причиной гибели является отравление угарным газом. В рамках расследования все обстоятельства произошедшего будут установлены», — отметили в ДП ЗКО.
Напомним, в Западно-Казахстанской области пятеро детей из одной семьи погибли в результате пожара. Трагедия произошла в селе Жымпиты Сырымского района.
Прибывшие на тушение пожара спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии, они скончались в больнице.
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев заявил, что родным погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.