Хозяин дома в Жабинковском районе пострадал при самостоятельном тушении пожара

В целом за минувшие сутки в Брестской области произошло два пожара. Так, в агрогородке Пелище Каменецкого района работники МЧС 5 июня около 2.10 выезжали по вызову о загорании хозяйственной постройки. Огонь уничтожил строение. Никто не пострадал. Специалисты выясняют причины пожаров.