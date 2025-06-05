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Хозяин дома в Жабинковском районе пострадал при самостоятельном тушении пожара

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе мужчина пострадал при самостоятельном тушении пожара. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Тревожный звонок спасатели получили 4 июня в 20.40. Загорелся жилой дом в агрогородке Ленинский. Огонь повредил электросамокат, отделку и имущество в жилой комнате. При самостоятельном тушении пожара травмы получил хозяин дома. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В целом за минувшие сутки в Брестской области произошло два пожара. Так, в агрогородке Пелище Каменецкого района работники МЧС 5 июня около 2.10 выезжали по вызову о загорании хозяйственной постройки. Огонь уничтожил строение. Никто не пострадал. Специалисты выясняют причины пожаров.