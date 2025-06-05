Хозяин дома в Жабинковском районе пострадал при самостоятельном тушении пожара

Тревожный звонок спасатели получили 4 июня в 20.40. Загорелся жилой дом в агрогородке Ленинский. Огонь повредил электросамокат, отделку и имущество в жилой комнате. При самостоятельном тушении пожара травмы получил хозяин дома. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
В целом за минувшие сутки в Брестской области произошло два пожара. Так, в агрогородке Пелище Каменецкого района работники МЧС 5 июня около 2.10 выезжали по вызову о загорании хозяйственной постройки. Огонь уничтожил строение. Никто не пострадал. Специалисты выясняют причины пожаров.