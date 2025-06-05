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Четыре могилы разрушили на Киновеевском кладбище

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Четыре надгробия на Киновеевском кладбище разрушил неизвестный. Об этом сообщило «Оперативное прикрытие».

— Накануне вечером охранник кладбища на Октябрьской набережной заметил разбитые плиты с надписями. Видеонаблюдения на территории нет, заявлений от родственников пострадавших не поступало, — пишет новостное агентство.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.

Киновеевское кладбище — исторический некрополь, возникший в середине XIX века возле монашеской общины. Здесь изначально хоронили послушников монастыря, а позже — местных жителей, включая купцов и разночинцев.

В годы войны на кладбище появились могилы блокадников и советских защитников Ленинграда. Сегодня кладбище закрыто для новых захоронений, разрешены лишь повторные захоронения и размещение урн с прахом в колумбарии.