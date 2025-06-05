Четыре могилы разрушили на Киновеевском кладбище

Четыре надгробия на Киновеевском кладбище разрушил неизвестный. Об этом сообщило «Оперативное прикрытие».
— Накануне вечером охранник кладбища на Октябрьской набережной заметил разбитые плиты с надписями. Видеонаблюдения на территории нет, заявлений от родственников пострадавших не поступало, — пишет новостное агентство.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.
Киновеевское кладбище — исторический некрополь, возникший в середине XIX века возле монашеской общины. Здесь изначально хоронили послушников монастыря, а позже — местных жителей, включая купцов и разночинцев.
В годы войны на кладбище появились могилы блокадников и советских защитников Ленинграда. Сегодня кладбище закрыто для новых захоронений, разрешены лишь повторные захоронения и размещение урн с прахом в колумбарии.