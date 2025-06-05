В Башкирии подросток скончался после получения сильных ожогов в автомобиле

В деревне Бишевлярово Салаватского района двое подростков 15 и 13 лет получили сильные ожоги в автомобиле на территории частного хозяйства. Они были внутри, когда машина загорелась. Пожарных не вызывали, сообщили в МЧС Башкирии.
Обоих пострадавших доставили в реанимацию. В результате 15-летний подросток, получивший ожоги 80% тела, был введен в искусственную кому, но он скончался. За жизнь второго сейчас борются медики. У него обожжено 50% тела.
«Причина пожара устанавливаются. Дознаватели МЧС России выясняют все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в ведомстве.