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В Башкирии подросток скончался после получения сильных ожогов в автомобиле

За жизнь другого борются врачи.

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Источник: МЧС Башкирии

В деревне Бишевлярово Салаватского района двое подростков 15 и 13 лет получили сильные ожоги в автомобиле на территории частного хозяйства. Они были внутри, когда машина загорелась. Пожарных не вызывали, сообщили в МЧС Башкирии.

Обоих пострадавших доставили в реанимацию. В результате 15-летний подросток, получивший ожоги 80% тела, был введен в искусственную кому, но он скончался. За жизнь второго сейчас борются медики. У него обожжено 50% тела.

«Причина пожара устанавливаются. Дознаватели МЧС России выясняют все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в ведомстве.