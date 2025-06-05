В редакции крупного российского СМИ идут обыски, задержаны двое сотрудников

В офисе редакции информационного агентства Ura.ru, расположенном в Екатеринбурге, проводятся обыски. Об этом сообщили источники ряда российских средств массовой информации, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Уточняется, что следственные действия могут быть связаны с получением изданием финансирования в 2020 году от некоммерческой организации «Альянс врачей»* (признана организацией-иноагентом в РФ). Об этом сообщили источники «РБК Екатеринбург».
Интернет-портал 66.ru сообщает о вероятном задержании главного редактора свердловской редакции издания Дениса Аллаярова и корреспондента, специализирующегося на криминальной тематике, Сергея Бодрова. В настоящее время с ними отсутствует связь. По информации Baza, показания против журналистов дал бывший сотрудник полиции, который был задержан в марте 2025 года.
Исполнительный директор издания Михаил Вьюгин в разговоре с «РБК Екатеринбург» заявил, что в данный момент находится за пределами города и не располагает информацией о происходящем.
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*Признана организацией-иноагентом в РФ.