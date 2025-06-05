В редакции крупного российского СМИ идут обыски, задержаны двое сотрудников

Интернет-портал 66.ru сообщает о вероятном задержании главного редактора свердловской редакции издания Дениса Аллаярова и корреспондента, специализирующегося на криминальной тематике, Сергея Бодрова. В настоящее время с ними отсутствует связь. По информации Baza, показания против журналистов дал бывший сотрудник полиции, который был задержан в марте 2025 года.