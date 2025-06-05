Был не привит: в Волгограде умер ребенок от кори

Эпидемиологическая обстановка по кори в Волгоградской области остаётся напряжённой, как следует из официального отчёта регионального управления Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом состоянии населения в регионе за прошлый, 2024, год.
По данным ведомства, за минувший период в регионе было зарегистрировано 242 случая заболевания корью, что составляет 9,86 случаев на 100 тысяч жителей. Для сравнения, в 2023 году показатель составлял 150 заболевших, или 6,07 на 100 тысяч населения. Таким образом, рост заболеваемости за год составил почти 62%.
Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство заболевших — люди, не имеющие прививок от кори либо не подтвердившие факт вакцинации документально: таких насчиталось 208 человек, среди них 29 младенцев в возрасте до одного года. То есть, почти 9 из 10 волгоградцев, заболевших корью, не имели прививки от этого опасного заболевания.
В предыдущем году летальных исходов от кори зафиксировано не было, однако в 2024 году произошел трагический случай гибели ребёнка. Летальный исход был связан с развитием тяжёлой формы болезни — корь, осложнённая пневмонией, была диагностирована у непривитого малыша. К сожалению, спасти ребенка врачи не смогли.