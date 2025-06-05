Был не привит: в Волгограде умер ребенок от кори

Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство заболевших — люди, не имеющие прививок от кори либо не подтвердившие факт вакцинации документально: таких насчиталось 208 человек, среди них 29 младенцев в возрасте до одного года. То есть, почти 9 из 10 волгоградцев, заболевших корью, не имели прививки от этого опасного заболевания.