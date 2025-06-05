«Необычные версии»: редакция Ura.ru выпустила официальное заявление на фоне обысков

Об инциденте стало известно в утром в четверг, 5 июня: в офисе информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. Сообщается, что обыски могут быть связаны с деятельностью журналистов и их взаимодействием с источниками информации. Помимо этого, в Екатеринбурге задержали двух сотрудников редакции агентства.