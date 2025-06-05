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«Необычные версии»: редакция Ura.ru выпустила официальное заявление на фоне обысков

Редакция агентства Ura.ru выпустила официальное заявление на фоне обысков, которые проходят в четверг, 5 июня, в здании агентства.

Редакция агентства Ura.ru выпустила официальное заявление на фоне обысков, которые проходят в четверг, 5 июня, в здании агентства.

По словам редакторов, сотрудники СК РФ остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции.

Отмечается, что в Свердловской области также проходят обыски в квартирах нескольких журналистов местной редакции. Следственные органы выясняют, откуда поступала информация о криминальных происшествиях в регионе.

— Журналисты редакции читают публикации в разных Telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет, — передает Telegram-канал Ura.ru.

Об инциденте стало известно в утром в четверг, 5 июня: в офисе информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. Сообщается, что обыски могут быть связаны с деятельностью журналистов и их взаимодействием с источниками информации. Помимо этого, в Екатеринбурге задержали двух сотрудников редакции агентства.